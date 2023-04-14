В Уфе 15 и 16 апреля перекроют некоторые улицы

16 марта 2023 года православные отмечают главный христианский праздник - Светлую Пасху. В 19 храмах Уфы на праздничную службу соберутся тысячи прихожан.

Для обеспечения безопасности богослужений будут дежурить медики, полицейские и сотрудники ЦОБа.

На некоторых улицах будет закрыто движение. Ограничения будут действовать с 17:00 15 апреля до 11:00 16 апреля.

Движение будет ограничено на улицах:

Дюртюлинской; Кирова - от Ветошникова до Айской;

Амурской - от дома №60 до дома №89 по улице Кирова;

Крестьянской - от дома №63 до проезда вдоль дома №91 по улице Кирова;

Бехтерева - от Менделеева до дома №1/1;

Маяковского - от Архитектурной до Калинина,

а также по местному проезду вдоль дома №32А по улице Баязита Бикбая.