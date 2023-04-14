В Уфе 15 и 16 апреля перекроют некоторые улицы

16 марта 2023 года православные отмечают главный христианский праздник - Светлую Пасху. В 19 храмах Уфы на праздничную службу соберутся тысячи прихожан.
Для обеспечения безопасности богослужений будут дежурить медики, полицейские и сотрудники ЦОБа.
На некоторых улицах будет закрыто движение. Ограничения будут действовать с 17:00 15 апреля до 11:00 16 апреля.
Движение будет ограничено на улицах:
Дюртюлинской; Кирова - от Ветошникова до Айской;
Амурской - от дома №60 до дома №89 по улице Кирова;
Крестьянской - от дома №63 до проезда вдоль дома №91 по улице Кирова;
Бехтерева - от Менделеева до дома №1/1;
Маяковского - от Архитектурной до Калинина,
а также по местному проезду вдоль дома №32А по улице Баязита Бикбая.
Просим водителей отнестись с пониманием к вводимым ограничениям и заранее планировать свой маршрут, отметили в минтрансе РБ.