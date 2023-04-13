В Башкирии построен еще один водовод, увеличивший мощность системы водоснабжения поселка в 2,5 раза

Иглино – крупный и быстрорастущий населенный пункт в 20 км к востоку от Уфы, и мощность существующей системы водоснабжения уже не отвечала возрастающим потребностям одного из крупнейших районных центров. В связи с этим было принято решение о возведении новых водопроводных сетей и сооружений для обеспечения качественного питьевого водоснабжения местных жителей. Потребление воды в селе Иглино на данный момент составляет около 2000 кубометров в сутки, после ввода объекта в эксплуатацию его мощность будет составлять 5600 кубических метров в сутки.