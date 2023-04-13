Еще одна категория граждан в Башкирии сможет бесплатно получить пожарный извещатель

Вчера, 13 апреля, председатель ГК Башкирии по ЧС Фарит Гумеров провел встречу с представителями Реготделения «Союз садоводов России» в РБ. На встрече обсуждались вопросы, касаемые профилактики пожаров в СНТ.

Фото №1 - Еще одна категория граждан в Башкирии сможет бесплатно получить пожарный извещатель

Руководитель ведомства заявил, что, по поручению Главы республики, прорабатывается вопрос о введении дополнительной категории граждан, которые смогут бесплатно получить пожарный извещатель. Это «граждане пенсионного возраста, зарегистрированные в садовых некоммерческих товариществах». По мнению Гумерова, это новшество внесет весомый вклад в сохранение жизни и здоровья садоводов.

К сожалению, на этих пожарах погибают и садоводы. К примеру, в 2022 году при пожарах в СНТ погибли 13 человек. Решили проводить совместные профрейды с приглашением представителей СМИ, акции по информированию жителей СНТ о необходимости оборудования своих садовых домов пожарными извещателями, соблюдения требований вводимого с 17 апреля особого противопожарного режима на территории республики.

Фарит Гумеров, председатель ГК Башкирии по ЧС

Фото: пресс-служба госкомитета по ЧС РБ.

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