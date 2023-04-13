Еще одна категория граждан в Башкирии сможет бесплатно получить пожарный извещатель

Вчера, 13 апреля, председатель ГК Башкирии по ЧС Фарит Гумеров провел встречу с представителями Реготделения «Союз садоводов России» в РБ. На встрече обсуждались вопросы, касаемые профилактики пожаров в СНТ.
Руководитель ведомства заявил, что, по поручению Главы республики, прорабатывается вопрос о введении дополнительной категории граждан, которые смогут бесплатно получить пожарный извещатель. Это «граждане пенсионного возраста, зарегистрированные в садовых некоммерческих товариществах». По мнению Гумерова, это новшество внесет весомый вклад в сохранение жизни и здоровья садоводов.
Фото: пресс-служба госкомитета по ЧС РБ.