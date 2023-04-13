Еще одна категория граждан в Башкирии сможет бесплатно получить пожарный извещатель

К сожалению, на этих пожарах погибают и садоводы. К примеру, в 2022 году при пожарах в СНТ погибли 13 человек. Решили проводить совместные профрейды с приглашением представителей СМИ, акции по информированию жителей СНТ о необходимости оборудования своих садовых домов пожарными извещателями, соблюдения требований вводимого с 17 апреля особого противопожарного режима на территории республики.

Фарит Гумеров, председатель ГК Башкирии по ЧС