В Башкирии утвердили границы территории трех курганов

Башкультнаследие утвердило границы территории, предметы охраны и режимы использования объектов культурного (археологического) наследия федерального значения «Атангуловский курган» (Баймакский район), «Сибайский II одиночный курган» и «Курганы». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Соответствующие приказы были опубликованы на портале правовой информации РБ в четверг, 13 апреля.
Границы территории объектов археологического наследия федерального значения были установлены сотрудниками Научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Башкортостана.
Для памятников разработаны отчеты об определении границ, где отражены исчерпывающие и актуальные сведения: описание памятника, архивные, библиографические данные, географические координаты, описание прохождения границ, иллюстративные материалы.
Данные памятники обладают историко-культурной и научной ценностью как важный источник информации древнего населения Башкортостана.
Фото: пресс-служба Башкультнаследия.