В Башкирии утвердили границы территории трех курганов

Башкультнаследие утвердило границы территории, предметы охраны и режимы использования объектов культурного (археологического) наследия федерального значения «Атангуловский курган» (Баймакский район), «Сибайский II одиночный курган» и «Курганы». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.