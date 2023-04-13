Под Уфой обнаружили свалку отходов ремонта и стройки

В связи с обнаружением несанкционированной свалки региональный Россельхознадзор вынес предостережение Булгаковскому сельсовету и администрации Уфимского района. Как отметили в ведомстве, жалоба поступила от жителя поселка.
В ходе проверки выяснилось, что свалка находится на землях сельхозназначения севернее Булгаково, это кадастровый участок с номером 02:47:030901:1. Общая площадь свалки составила свыше 140 квадратных метров.
Здесь явно выбросили отходы ремонта — полиэтиленовую упаковку строительных материалов, обломки досок, древесно-стружечных плит, пластиковых изделий и керамической плитки, куски пенопласта, утеплителя, упаковочного картона, опилки, обрезки пластиковых и металлических труб, сэндвич-панелей.
Муниципалитету предстоит ликвидировать загрязнение. Возможно, власти захотят разыскать устроивших свалку.
Фото: РСН по РБ.