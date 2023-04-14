Хирурги Уфы удалили у 58-летнего пациента метрового червя

В Уфе 58-летний пациент перенес операцию по удалению из организма огромного ленточного червя, который жил в нем годами. Об уникальной операции рассказал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Фото №1 - Хирурги Уфы удалили у 58-летнего пациента метрового червя

По его словам, мужчина обратился за медицинской помощью, когда его начало тошнить, рвать, а живот сильно болел. Медики приняли решение госпитализировать пациента в отделение гнойной хирургии, заподозрив у него кишечную непроходимость. 

«Во время проведения диагностической лапароскопии в брюшной полости хирурги обнаружили большое количество гноя, из-за чего было решено перейти к открытой полостной операции. Врачи обнаружили отверстие в тонкой кишке, через которое поступал гной, и хвост ленточного червя».

Айрат Рахматуллин, глава Минздрава РБ

Паразита удалили, а вместе с ним 20 см кишечника. Сейчас пациенту проводится противопаразитарная терапия.

«Перфорация кишечника гельминтом очень редко встречается в практике. Впереди майские выходные и хочу напомнить, что плохо прожаренный шашлык из свинины или говяжий стейк с кровью могут стать причиной заселения в кишечник человека неприятных соседей. Самые опасные из них — свиной и бычий цепни. Эти паразиты могут достигать 14 метров в длину и жить в человеке на протяжении 10–15 лет, вызывая опасные заболевания. Чтобы не заболеть — нужно тщательно проваривать и прожаривать мясо».

Айрат Рахматуллин, глава Минздрава РБ
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