Хирурги Уфы удалили у 58-летнего пациента метрового червя

В Уфе 58-летний пациент перенес операцию по удалению из организма огромного ленточного червя, который жил в нем годами. Об уникальной операции рассказал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.
По его словам, мужчина обратился за медицинской помощью, когда его начало тошнить, рвать, а живот сильно болел. Медики приняли решение госпитализировать пациента в отделение гнойной хирургии, заподозрив у него кишечную непроходимость.
Паразита удалили, а вместе с ним 20 см кишечника. Сейчас пациенту проводится противопаразитарная терапия.