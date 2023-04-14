Хирурги Уфы удалили у 58-летнего пациента метрового червя

«Перфорация кишечника гельминтом очень редко встречается в практике. Впереди майские выходные и хочу напомнить, что плохо прожаренный шашлык из свинины или говяжий стейк с кровью могут стать причиной заселения в кишечник человека неприятных соседей. Самые опасные из них — свиной и бычий цепни. Эти паразиты могут достигать 14 метров в длину и жить в человеке на протяжении 10–15 лет, вызывая опасные заболевания. Чтобы не заболеть — нужно тщательно проваривать и прожаривать мясо».

Айрат Рахматуллин, глава Минздрава РБ