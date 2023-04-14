«Башкирэнерго» стало лидером по технологическому присоединению к электросетям

Компания «Башкирэнерго заняла первую строчку в рейтинге качества услуг по технологическому присоединению к электросетям за 2022 год. Об этом сообщил руководитель региона в социальных сетях.
Если говорить проще, сроки – от заключения договора до непосредственного подключения к сетям – самые короткие в России. Например, технологическое присоединение к сетям мощностью 15-150 кВт (а это, как правило малый и средний бизнес) – меньше 40 дней. И это одна из лучших практик в стране, отмеченная Агентством стратегических инициатив, объяснил Хабиров.
Руководитель региона объяснил, почему это важно. По его словам, развитие энергетической сферы благотворно влияет на инвестиционный потенциал Башкирии.
По словам руководителя Башкирии, уже в ближайшее время совместно с компанией будут введены новые подстанции – в Уфе, Уфимском, Иглинском и Благовещенском районах.