«Башкирэнерго» стало лидером по технологическому присоединению к электросетям

Если говорить проще, сроки – от заключения договора до непосредственного подключения к сетям – самые короткие в России. Например, технологическое присоединение к сетям мощностью 15-150 кВт (а это, как правило малый и средний бизнес) – меньше 40 дней. И это одна из лучших практик в стране, отмеченная Агентством стратегических инициатив, объяснил Хабиров.