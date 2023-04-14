«Башкирэнерго» стало лидером по технологическому присоединению к электросетям

Компания «Башкирэнерго заняла первую строчку в рейтинге качества услуг по технологическому присоединению к электросетям за 2022 год. Об этом сообщил руководитель региона в социальных сетях. 

Фото №1 - «Башкирэнерго» стало лидером по технологическому присоединению к электросетям

Компания «Башкирэнерго», наш надежный партнер, стала первой в рейтинге качества услуг по технологическому присоединению к электросетям за 2022 год. Причем лидеры они и в каждой из номинаций, и по интегральному показателю – среди 53 крупнейших региональных сетевых компаний и филиалов межрегиональных компаний страны.

Радий Хабиров, глава РБ

Если говорить проще, сроки – от заключения договора до непосредственного подключения к сетям – самые короткие в России. Например, технологическое присоединение к сетям мощностью 15-150 кВт (а это, как правило малый и средний бизнес) – меньше 40 дней. И это одна из лучших практик в стране, отмеченная Агентством стратегических инициатив, объяснил Хабиров.

Руководитель региона объяснил, почему это важно. По его словам, развитие энергетической сферы благотворно влияет на инвестиционный потенциал Башкирии.

Вопросы подключения к сетям мы обсуждаем практически на каждом «Инвестиционном» и «Промышленном» часе. Наши предприниматели и крупные предприятия заинтересованы в максимальном сокращении длительности этой процедуры. И благодаря постоянному взаимодействию с «Башкирэнерго» мы находим эффективные и результативные решения.

Радий Хабиров, глава РБ

По словам руководителя Башкирии, уже в ближайшее время совместно с компанией будут введены новые подстанции – в Уфе, Уфимском, Иглинском и Благовещенском районах. 

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