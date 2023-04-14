Собака-спасатель из Уфы стала героем программы на федеральном канале

Известная собака-спасатель Торин из Башкирии приняла участие в программе «Видели видео» на федеральном канале. Об этом рассказала председатель Госкомитета по ЧС Фарит Гумеров.

Торин приехал в студию с хозяйкой – кинологом Надеждой Отвесовой. Они рассказали, как собака-спасатель принимала участие в спасении людей под завалами после землетрясения в Турции. Торину удалось найти под завалами двух живых человек – женщину и 18-летнего парня.