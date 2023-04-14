В Уфе до конца года частично ограничат движение на одной из улиц

В башкирской столице по одной из улиц с 17 апреля ограничат движение. Частичное ограничение по улице Октябрьской Революции будет действовать до 30 декабря текущего года.

Из-за реконструкции улицы движение организуют по одной полосе в одностороннем направлении от улицы Воровского до Цюрупы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.