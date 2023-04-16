В Уфе из-за реконструкции улицы введут временные ограничения движения

В Уфе из-за реконструкции улицы Октябрьской Революции введут временные ограничения движения для транспорта. Об этом сообщили в администрации города.
С 00:00 17 апреля до 00:00 30 декабря 2023 года ввели ограничение движения на улице Октябрьской Революции на участке от улиц Воровского до Цюрупы.
Движение автомобилей будет осуществляться по одной полосе в одностороннем направлении от ул. Воровского до ул. Цюрупы. Меры приняты и на Т-образном перекрестке — на пересечении ул. Новомостовой и ул. Октябрьской Революции — с 00:00 20 апреля до 00:00 7 мая 2023 года.