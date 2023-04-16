В Уфе из-за реконструкции улицы введут временные ограничения движения

Движение автомобилей будет осуществляться по одной полосе в одностороннем направлении от ул. Воровского до ул. Цюрупы. Меры приняты и на Т-образном перекрестке — на пересечении ул. Новомостовой и ул. Октябрьской Революции — с 00:00 20 апреля до 00:00 7 мая 2023 года.