Муж певицы из Башкирии Гульназ Асаевой объяснил, почему не выступает вместе с ней

Башкирский певец Вильдан Шамсутдинов, выступающий под псевдонимом Villi, рассказал, почему не выступает на одной сцене со своей женой супругой Гульназ Асаевой.
Артисты неожиданно для всех прочитали никах (мусульманская свадьба) в 2020 году. С тех пор они бывают на концертах вместе, однако супруги почти никогда не поют на одной сцене. Певец Villi ответил на вопрос поклонника и объяснил почему так происходит.
Оказалось, что певица Гульназ Асаева уже собрала свою аудиторию, и способна заинтересовать ее без мужа Вильдана. Также он объяснил, что их выступления происходят в разных стилях и не сходятся в одной концертной программе.