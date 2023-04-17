Муж певицы из Башкирии Гульназ Асаевой объяснил, почему не выступает вместе с ней

Артисты неожиданно для всех прочитали никах (мусульманская свадьба) в 2020 году. С тех пор они бывают на концертах вместе, однако супруги почти никогда не поют на одной сцене. Певец Villi ответил на вопрос поклонника и объяснил почему так происходит.