Патриотические концерты «Башкирская весна» собрали полные залы

Патриотические концерты «Башкирская весна» прошли в Бураевском и Шаранском районах. Мероприятие пользовалось успехов у местных жителей: в залах не осталось пустого места.
Посетили концерт не только неравнодушные сельчане, но и семьи участников СВО, лидеры общественного мнения, школьники, призывники и многие другие.
«Во все времена Россия была сильна и крепка своими людьми. Спасибо всем за патриотизм и человечность, что не остаетесь в стороне. Вместе мы - сила, вместе мы – одна большая победа!» - говорит и.о. главы администрации Бураевского района Гемир Нуртдинов.
- «Россия – родина разных народов, говорящих на разных языках, исповедующих разные религии, отличающихся самобытностью культур. Могущество и сила Российского государства во многом обусловлены крепкой дружбой народов, населяющих ее» - сказал духовный наставник башкирских добровольческих батальонов, несущих службу в зоне военной спецоперации Хамза-хазрат Хафизов.
«О башкирских бойцах отзываются с особой гордостью. Сейчас формируются новые добровольческие батальоны имени Даяна Мурзина и «Северные Амуры». Обращаясь к соотечественникам говорю, что наша поддержка очень нужна. Кто хочет встать на защиту великой России, кто действительно думает о своей Родине, кто настоящий патриот своей страны, вас ждут в рядах защитников!» - говорит руководитель Бураевского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Наиль Фазлытдинов.
«Буквально неделю назад я побывал в зоне СВО, очередной гуманитарный груз привезли мы нашим бойцам. Они сытые, экипированные, все у них есть. Выражаю слова благодарности тем, кто принял участие в сборе гуманитарной помощи, кто поддерживает тех, кто на фронте сейчас» - рассказывает глава Шаранского района Фидан Ишемгулов.
«Наступило время героев. Шаранский район по праву гордится своими Героями Советского Союза и полным кавалером Ордена Славы. И сейчас есть среди вас те, кто мужественно защищает нашу Родину там на передовой. Я лично с гумконвоем доезжал до шаранцев, которые там воюют. Спасибо большое районному совету женщин за поддержку участников СВО, всем, кто в тылу поддерживает наших военных, за то, что вы поднимаете боевой дух солдат», - говорил Сопредседатель Общероссийского народного фронта в РБ Мурад Шафиков.
Председатель совета ветеранов с. Еремкино и д. Каракашлы Шаранского района Фанагия Гарифуллина поделилась, что из шести ее внуков пятеро – будущие защитники Родины. «Я понимаю волнение матерей участников СВО, сегодняшних призывников. Желаю всем матерям, сестрам и бабушкам терпения и душевного спокойствия, а нашим бойцам – здоровья и удачи в бою. Мы, односельчане, как никогда, сейчас должны быть вместе и всеми силами помогать семьям мобилизованных, участников СВО материально и духовно», - отметила она.
На площадках перед ДК во время концертов работали палатка, агитирующие контрактную службу в армии. Волонтеры провели консультации по прохождению военной службы, выдали брошюры с контактами для всех заинтересованных граждан.
Напомним, желающие заключить контракт, могут обратиться по единому справочному номеру 177, в Ситуационный центр 122 или (347) 218-19-19, пункт отбора Военного комиссариата РБ: Уфа, ул. Революционная, 156, тел. 8(347) 248 29 31 или ближайший офис МФЦ «Мои документы».