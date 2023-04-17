Патриотические концерты «Башкирская весна» собрали полные залы

«Наступило время героев. Шаранский район по праву гордится своими Героями Советского Союза и полным кавалером Ордена Славы. И сейчас есть среди вас те, кто мужественно защищает нашу Родину там на передовой. Я лично с гумконвоем доезжал до шаранцев, которые там воюют. Спасибо большое районному совету женщин за поддержку участников СВО, всем, кто в тылу поддерживает наших военных, за то, что вы поднимаете боевой дух солдат», - говорил Сопредседатель Общероссийского народного фронта в РБ Мурад Шафиков.