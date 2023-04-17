Стали известны лидеры по уборке территорий среди городов и районов Башкирии

По результатам выездов специалисты пришли к выводу, что в Татышлинском, Илишевском, Чекмагушевском, Благовещенском и Балтачевском районах, в городах Салават и Стерлитамак уборка организована на должном уровне, крупных замечаний не выявлено. В Аскинском, Мишкинском, Бирском и Караидельском районах, в городе Октябрьском уборка и благоустройство проходят в плановом порядке, были нарушения, которые своевременно устранены. Много замечаний у специалистов возникло к администрациям в Дюртюлинском, Кушнаренковском, Стерлитамакском районах и городе Ишимбае.

Ирина Голованова, и.о. министра ЖКХ РБ