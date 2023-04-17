Стали известны лидеры по уборке территорий среди городов и районов Башкирии

В Башкирии назвали лидеров и аутсайдеров по уборке территорий среди городов и районов Башкирии.

Фото №1 - Стали известны лидеры по уборке территорий среди городов и районов Башкирии

Сегодня, 17 апреля, на оперативном совещании правительства в ЦУР региона исполняющая обязанности министра ЖКХ Ирина Голованова сообщила, что в ведомстве отработан механизм контроля проводимых мероприятий по очистке территорий.

С начала апреля представители минЖКХ республики постели 20 городов и районов. Специалисты отметили состояние дорог, обочин, тротуаров, остановок, газонов, деревьев.

По результатам выездов специалисты пришли к выводу, что в Татышлинском, Илишевском, Чекмагушевском, Благовещенском и Балтачевском районах, в городах Салават и Стерлитамак уборка организована на должном уровне, крупных замечаний не выявлено. В Аскинском, Мишкинском, Бирском и Караидельском районах, в городе Октябрьском уборка и благоустройство проходят в плановом порядке, были нарушения, которые своевременно устранены. Много замечаний у специалистов возникло к администрациям в Дюртюлинском, Кушнаренковском, Стерлитамакском районах и городе Ишимбае.

Ирина Голованова, и.о. министра ЖКХ РБ 
Акции БСТ
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии