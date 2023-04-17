Стали известны лидеры по уборке территорий среди городов и районов Башкирии
В Башкирии
назвали лидеров и аутсайдеров по уборке территорий среди городов и районов
Башкирии.
Сегодня, 17
апреля, на оперативном совещании правительства в ЦУР региона исполняющая обязанности
министра ЖКХ Ирина Голованова сообщила, что в ведомстве отработан механизм
контроля проводимых мероприятий по очистке территорий.
С начала
апреля представители минЖКХ республики постели 20 городов и районов.
Специалисты отметили состояние дорог, обочин, тротуаров, остановок, газонов,
деревьев.
По результатам выездов специалисты пришли к выводу, что в Татышлинском, Илишевском, Чекмагушевском, Благовещенском и Балтачевском районах, в городах Салават и Стерлитамак уборка организована на должном уровне, крупных замечаний не выявлено. В Аскинском, Мишкинском, Бирском и Караидельском районах, в городе Октябрьском уборка и благоустройство проходят в плановом порядке, были нарушения, которые своевременно устранены. Много замечаний у специалистов возникло к администрациям в Дюртюлинском, Кушнаренковском, Стерлитамакском районах и городе Ишимбае.