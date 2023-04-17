Презентация проекта «Вышитая карта Башкортостана» пройдет в рамках книжной ярмарки «Китап-Байрам»

В Уфе презентуют проект «Вышитую карта Башкортостана». Его представят во время книжной ярмарки, которая пройдет в столице республики с 26 по 28 мая.

Фото №1 - Презентация проекта «Вышитая карта Башкортостана» пройдет в рамках книжной ярмарки «Китап-Байрам»

Размер карты 1,5 на 2 метра. Ее вышивают единым полотном представители культуры, мастера и художники. Изготавливают карту Башкирии из различных материалов: полудрагоценных камней, бисера, лент, кожи, войлока, золотых и серебряных нитей, а также мастера используют разные техники вышивания.

Проект реализуется на Грант Главы Башкортостана. Это большая работа представителей отделов культуры муниципалитетов, мастеров, художников и дизайнеров. Размер карты составляет 1,5 на 2 метра, она вышивается единым полотном. На ней изображены все 54 муниципальных района республики. В работе используются различные материалы: полудрагоценные камни, бисер, ленты, кожа, войлок, золотые и серебряные нити и техники вышивания. Проект демонстрирует единство многонациональной республики, ее богатое культурное наследие, способность объединяться как в работе, так и через искусство.

Зарина Хасанова, куратор проекта, заведующий отделом Республиканского центра народного творчества

Также в течение трех дней в БГПУ им. М. Акмуллы для желающих пройдет семинар «Вышивка. Разнообразие и особенности техник исполнения».

Напомним, в рамках Международной книжной ярмарки «Китап-байрам» будут проходить различные мероприятия на Советской площади г.Уфа, в Национальном музее РБ, Национальной библиотеке им. А.-З. Валиди РБ, а также выставочных площадках издательств и книжных магазинов, где будут представлены выставки-продажи книг по разным направлениям, мастер-классы, встречи с авторами, конкурсы чтецов, моноспектакли, экранизации по лучшим произведениям.  

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