Презентация проекта «Вышитая карта Башкортостана» пройдет в рамках книжной ярмарки «Китап-Байрам»

В Уфе презентуют проект «Вышитую карта Башкортостана». Его представят во время книжной ярмарки, которая пройдет в столице республики с 26 по 28 мая.
Размер карты 1,5 на 2 метра. Ее вышивают единым полотном представители культуры, мастера и художники. Изготавливают карту Башкирии из различных материалов: полудрагоценных камней, бисера, лент, кожи, войлока, золотых и серебряных нитей, а также мастера используют разные техники вышивания.
Также в течение трех дней в БГПУ им. М. Акмуллы для желающих пройдет семинар «Вышивка. Разнообразие и особенности техник исполнения».
Напомним, в рамках Международной книжной ярмарки «Китап-байрам» будут проходить различные мероприятия на Советской площади г.Уфа, в Национальном музее РБ, Национальной библиотеке им. А.-З. Валиди РБ, а также выставочных площадках издательств и книжных магазинов, где будут представлены выставки-продажи книг по разным направлениям, мастер-классы, встречи с авторами, конкурсы чтецов, моноспектакли, экранизации по лучшим произведениям.