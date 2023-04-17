Презентация проекта «Вышитая карта Башкортостана» пройдет в рамках книжной ярмарки «Китап-Байрам»

Проект реализуется на Грант Главы Башкортостана. Это большая работа представителей отделов культуры муниципалитетов, мастеров, художников и дизайнеров. Размер карты составляет 1,5 на 2 метра, она вышивается единым полотном. На ней изображены все 54 муниципальных района республики. В работе используются различные материалы: полудрагоценные камни, бисер, ленты, кожа, войлок, золотые и серебряные нити и техники вышивания. Проект демонстрирует единство многонациональной республики, ее богатое культурное наследие, способность объединяться как в работе, так и через искусство.

Зарина Хасанова, куратор проекта, заведующий отделом Республиканского центра народного творчества