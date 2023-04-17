В Уфе с 21 апреля начнут работу пять паромных переправ

В башкирской столице с 21 апреля начнут работу пять речных паромных переправ и внутригородской маршрут внутреннего водного транспорта общего пользования "Сипайлово" – "Зеленый мыс" – "Сипайлово".

Переправа "ДОК-грузовая" начнет работу, когда уровень воды нормализуется. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Стоимость перевозки пассажиров и грузов останутся на уровне прошлого года.