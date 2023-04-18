Судебные приставы разыскивают жителя Башкирии, накопившего 1,2 млн рублей долгов

Судебные приставы разыскивают 38-летнего уроженца деревни Аракулово Салаватского района Башкирии Тимура Кагарманова. У меня имеется долг по исполнительному производству в размере 1,2 млн рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото №1 - Судебные приставы разыскивают жителя Башкирии, накопившего 1,2 млн рублей долгов

В отношении мужчины применен весь комплекс принудительных и обеспечительных мер. В связи с тем, что он не явился в службу судебных приставов и длительное время скрывается, должник и принадлежащий ему автомобиль объявлены в розыск.

Вероятно, мужчина скрывается на территории Московской области, снимает квартиру, передвигается на автомобиле Lexus RX 350.

Всех обладающих какой-либо информацией о местонахождении Тимура Кагарманова просят позвонить по телефонам: 8 (927) 340 56 54, 8 (347) 273-56-40.

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии