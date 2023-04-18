В Башкирии возбуждены уголовные дела о подделке выданных водителям медзаключений

По инициативе прокуратуры Краснокамского района возбуждены уголовные дела о подделке медицинских заключений, выданных водителям. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Фото №1 - В Башкирии возбуждены уголовные дела о подделке выданных водителям медзаключений

В прошлом году двое мужчин получили водительские удостоверения, несмотря на то, что они состояли на учете в психдиспансере. Соответственно, они не могли быть допущены к управлению автомобилями, однако медучреждение выдало им подложные заключения об отсутствии данныхпротивопоказаний.

В этой связи прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования для дачи уголовно-правовой оценки. По результатам их рассмотрения возбуждены уголовные дела. Кроме того, прокуратура обратилась в суд с административными исковыми заявлениями о прекращении права водителей на управление источниками повышенной опасности.

пресс-служба прокуратуры Краснокамского района

Расследование уголовных дел и рассмотрение исков прокурора находятся на контроле надзорного ведомства.

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