В Башкирии возбуждены уголовные дела о подделке выданных водителям медзаключений

По инициативе прокуратуры Краснокамского района возбуждены уголовные дела о подделке медицинских заключений, выданных водителям. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

В прошлом году двое мужчин получили водительские удостоверения, несмотря на то, что они состояли на учете в психдиспансере. Соответственно, они не могли быть допущены к управлению автомобилями, однако медучреждение выдало им подложные заключения об отсутствии данныхпротивопоказаний.