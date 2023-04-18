Владимир Путин отметил благодарностью 4 жителей Башкирии

Четырех жителей Башкортостана отметил благодарностью Президент РФ Владимир Путин. Распоряжение было опубликовано на федпортале правовой информации.
К награде представлены работники нефтяной промышленности - замгендиректора «Лукойл-Уралнефтепродукт» Дмитрий Цыбизов, менеджер автозаправочной станции Раина Муссина, старший оператор АЗС Марина Субботина, а также оператор заправки Роза Закирова.
Недавно глава государства отметил наградами двух ученых из Башкирии. Специалистам присвоили почетное звание «Заслуженный деятель науки РФ» и орден «За заслуги перед Отечеством».
Фото: РИА Новости.