В Уфе за прошлый год изъяли более 47 кг наркотиков

В 2022 году в башкирской столице зафиксировали 1 609 наркопреступлений. Об этом сообщил замначальника отдела по контролю за оборотом наркотиков МВД по Уфе Денис Вылегжанин.

Фото №1 - В Уфе за прошлый год изъяли более 47 кг наркотиков

За наркопреступления у кголовной ответственности было привлечено 612 человек. Также было изъято более 47 кг различных видов наркотиков.

И.о. главврача Республиканского клинического наркологического диспансера Евгений Трофимов отметил, что количество впервые выявленной наркологической заболеваемости среди жителей Уфы по итогам 2022 года снизилось на 1,2 %.

Пенальти
БАШКОРТТАР-БСТ