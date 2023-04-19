В Башкирии меняется график движения пригородных поездов в связи с празднованием Ураза-байрам

В Башкортостане вносятся изменения в график движения пригородных поездов в связи с празднованием Ураза-байрам. Об этом сообщили в пресс-службе БППК.

В четверг, 20 апреля, движение пригородных поездов будет происходить по графику пятницу. 21 и 22 апреля - по расписанию субботы, а 23 апреля - по графику воскресенья.

с 21 по 23 апреля выводятся из графика движения следующие пригородные поезда:

№ 7475/7476 Приуралье (отпр.06.06) – Уфа (приб.07.50)

№ 7408 Раевка (отпр.06:06) – Уфа (приб.08:19)

№ 6410 Уфа (отпр.17:53) – Урман (приб.19:21)