Минтранс Башкирии рассказал о мерах снижения количества погибших на дорогах

В Башкирии продолжается работа по снижению смертности на республиканских дорогах. Региональный минтранс представил план мер по сокращению аварийности на нынешний год.
Так, в 2023 году ведомство намерено заменить тысячи дорожных знаков, отремонтировать километры дорог, а также обновить тротуары.
Также, по словам министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александра Клебанова, ведомство планирует приобрести 43 передвижных комплекса автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД, их установят на перекрестках в Уфе и Стерлитамаке. Места расположения камер будут периодически меняться в зависимости от места, где часто происходят ДТП