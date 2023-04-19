Минтранс Башкирии рассказал о мерах снижения количества погибших на дорогах

В Башкирии продолжается работа по снижению смертности на республиканских дорогах. Региональный минтранс представил план мер по сокращению аварийности на нынешний год.

Фото №1 - Минтранс Башкирии рассказал о мерах снижения количества погибших на дорогах

Так, в 2023 году ведомство намерено заменить тысячи дорожных знаков, отремонтировать километры дорог, а также обновить тротуары.

В 2023 году в Башкирии для снижения аварийности планируется установить и заменить 18,5 тысяч дорожных знаков, 110 км барьерного и 12 км пешеходных ограждений, 146 светофорных объектов, 320 искусственных неровностей, а также освещение дорог общей протяженностью 220 км. Планируется привести в нормативное состояние 26 мостов, общей протяженностью около 2 тысяч погонных метров, что на 12% больше, чем в 2022 году. Кроме того, в 2023 году планируется отремонтировать более 980 км дорожной сети и построить не менее 30 км новых дорог.  

пресс-служба Минтранса РБ

Также, по словам министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александра Клебанова, ведомство планирует приобрести 43 передвижных комплекса автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД, их установят на перекрестках в Уфе и Стерлитамаке. Места расположения камер будут периодически меняться в зависимости от места, где часто происходят ДТП

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