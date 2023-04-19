Минтранс Башкирии рассказал о мерах снижения количества погибших на дорогах

В 2023 году в Башкирии для снижения аварийности планируется установить и заменить 18,5 тысяч дорожных знаков, 110 км барьерного и 12 км пешеходных ограждений, 146 светофорных объектов, 320 искусственных неровностей, а также освещение дорог общей протяженностью 220 км. Планируется привести в нормативное состояние 26 мостов, общей протяженностью около 2 тысяч погонных метров, что на 12% больше, чем в 2022 году. Кроме того, в 2023 году планируется отремонтировать более 980 км дорожной сети и построить не менее 30 км новых дорог.

пресс-служба Минтранса РБ