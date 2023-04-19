Уфимский ТЮЗ представил премьеру спектакля «Богатырь Степан Ромашкин»

Уфимский театр юного зрителя представил премьеру спектакля. «Богатырь Степан Ромашкин» собрал полный зал маленьких зрителей и их родителей. Современная сказка наполнена юмором, музыкальным номерами и световыми спецэффектами. Для спектакля были пошиты десятки красочных костюмов.
Финальный прогон на сцене. До начала спектакля остается всего час. Кто-то из актёров накладывает грим, облачается в костюмы. К гримерам выстраивается целая очередь. Исполнитель главной роли Михаил Вернигоров уже готов к выходу на сцену, а пока есть время, он еще раз повторяет свой текст.
Для спектакля были пошиты десятки костюмов. Ведь некоторые актеры играют сразу несколько персонажей. Костюмы, стилизованные под древнерусский стиль, создала Наталья Степанова.
Для спектакля были созданы костюмы в необычном стиле. Вот, к примеру, костюм шестирукого стражника морского царя. Таким костюмом управлять не просто, потому что четыре руки пришиты к основному рукаву.
Спектакль рассказывает зрителям о том, как главный герой мечтает о подвигах. Богатырь Степан Ромашкин не боится трудностей и отправляется на поиски приключений. Помогают ему мудрый ворон и чудаковатая выхухоль. На постановку спектакля у театрального коллектива ушло около трех месяцев.
Проходя различные испытания богатырь понимает, что главное не подвиги, а друзья, которые его окружают. Во время спектакля актёры часто спускаются в зал и общаются со зрителями. Благодаря этому дети чувствую себя внутри сказки. Кроме того, в постановке используется большое количество визуальных и световых спецэффектов. Эта премьера не последняя в сезоне ТЮЗа.
В репертуаре театре около 30 спектаклей. Уже сейчас творческий коллектив выстроил планы на следующий сезон, в котором будет много новых постановок.