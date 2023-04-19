Уфимский ТЮЗ представил премьеру спектакля «Богатырь Степан Ромашкин»

Уфимский театр юного зрителя представил премьеру спектакля. «Богатырь Степан Ромашкин» собрал полный зал маленьких зрителей и их родителей. Современная сказка наполнена юмором, музыкальным номерами и световыми спецэффектами. Для спектакля были пошиты десятки красочных костюмов.

Финальный прогон на сцене. До начала спектакля остается всего час. Кто-то из актёров накладывает грим, облачается в костюмы. К гримерам выстраивается целая очередь. Исполнитель главной роли Михаил Вернигоров уже готов к выходу на сцену, а пока есть время, он еще раз повторяет свой текст.

300 лет одна тоска кругом, ничего не происходит, а ему это не нравится, никому это не нравится. Он хочет это как-то изменить, а не получается. Ничего не происходит вокруг. Хочет подвиги совершать, а нет подвигов. Михаил Вернигоров, исполнитель роли богатыря Степана Ромашкина

Для спектакля были пошиты десятки костюмов. Ведь некоторые актеры играют сразу несколько персонажей. Костюмы, стилизованные под древнерусский стиль, создала Наталья Степанова.

Для спектакля были созданы костюмы в необычном стиле. Вот, к примеру, костюм шестирукого стражника морского царя. Таким костюмом управлять не просто, потому что четыре руки пришиты к основному рукаву.

Спектакль рассказывает зрителям о том, как главный герой мечтает о подвигах. Богатырь Степан Ромашкин не боится трудностей и отправляется на поиски приключений. Помогают ему мудрый ворон и чудаковатая выхухоль. На постановку спектакля у театрального коллектива ушло около трех месяцев.

Мы попытались смешивать жанры. Это и сказка, где-то клоунадные приемы, где-то хореография есть. Это смешение жанров, конечно, тяжело давалось, потому что нужно было выбрать тот прием, в котором будут существовать все артисты и который будет понятен для зрителя. Анастасия Гайнанова, режиссёр спектакля «Богатырь Степан Ромашкин»

Проходя различные испытания богатырь понимает, что главное не подвиги, а друзья, которые его окружают. Во время спектакля актёры часто спускаются в зал и общаются со зрителями. Благодаря этому дети чувствую себя внутри сказки. Кроме того, в постановке используется большое количество визуальных и световых спецэффектов. Эта премьера не последняя в сезоне ТЮЗа.

21 июня у нас запланирована премьера спектакля с рабочим названием «Комната Рофла», поэтому всех жду, обязательно приходите. Спектакль о жизнях, спектакль о поколениях. Арслан Зубайдуллин, директор Уфимского театра юного зрителя