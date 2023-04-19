Жители Башкирии смогут понаблюдать за метеорным потоком Лириды

Лириды — один из старейших известных метеорных потоков, который действует с 16 по 25 апреля. В это время Земля проходит сквозь рой пылинок, оставленных хвостом кометы Тэтчер. В результате пылевые частицы врезаются в атмосферу Земли со скоростью 49 км/сек и сгорают на высоте 80-120 км, создавая красивый эффект падающих звезд — метеоров. В этом году максимум Лирид ожидается около шести утра 23 апреля, прогнозируется до 18 метеоров в час. Радиант потока виден всю ночь. Однако выше всего над горизонтом созвездие Лиры, в котором находится радиант потока, поднимается после трёх часов ночи. В этом году наблюдению максимума Лирид Луна почти не помешает.