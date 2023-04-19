Жители Башкирии смогут понаблюдать за метеорным потоком Лириды

Жители Башкирии смогут увидеть метеорный поток Лириды. Об этом рассказали в пресс-службе Уфимского планетария.
Лириды — один из старейших известных метеорных потоков, который действует с 16 по 25 апреля. В это время Земля проходит сквозь рой пылинок, оставленных хвостом кометы Тэтчер. В результате пылевые частицы врезаются в атмосферу Земли со скоростью 49 км/сек и сгорают на высоте 80-120 км, создавая красивый эффект падающих звезд — метеоров. В этом году максимум Лирид ожидается около шести утра 23 апреля, прогнозируется до 18 метеоров в час. Радиант потока виден всю ночь. Однако выше всего над горизонтом созвездие Лиры, в котором находится радиант потока, поднимается после трёх часов ночи. В этом году наблюдению максимума Лирид Луна почти не помешает.
Для наблюдения метеоров не нужны никакие приборы, они наблюдаются невооруженным глазом. Только нужно выбрать темное место подальше от городских огней и, набравшись терпения, долго смотреть в небо, чтобы дождаться, как по небу чиркнет «падающая звезда» — маленькая космическая странница закончит свой тысячелетний путь, сгорев в земной атмосфере.
Фото: Уфимский планетарий.