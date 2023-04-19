В Уфе 24 апреля планируется отключение отопления

В башкирской столице заканчивается отопительный сезон. С 24 апреля планируется прекращение подачи тепла в летний сезон 2023 года. Постановление подписал мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

По информации пресс-службы городской администрации, решение принято с установлением постоянной погоды. Из-за аномально теплого апреля вопрос отключения отопления волновал горожан.

Из-за резких перепадов температуры прекратить подачу тепла сразу не могли. Отопление отключаю, когда среднесуточная температура воздуха в городе на протяжении пяти дней подряд будет выше плюс 8 градусов.