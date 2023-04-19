В Уфе приступили к обработке города от клещей

Рабочие опрыскивают парки и скверы ранним утром или поздним вечером. В столице необходимо обработать более пяти тысяч гектаров. Этим занимаются бригады Республиканского центра дезинфекции. Однако у хозяев садовых товариществ и коттеджных поселков тоже есть желание обработать свои участки. И здесь свои услуги предоставляют частные фирмы. Насколько эффективны эти меры и как обезопасить себя и близких?

По весне вместе с клещами просыпаются и дезинфекторы. Но все равно устанавливают информационные щиты. Выходят на ночную охоту, чтобы не испугать горожан, потому что опрыскивают рабочим раствором. Дозировки полностью безопасны для людей и животных, сообщают специалисты. Но все же лучше подождать пока препарат высохнет.

Это первый этап обработки. Примерно через три дня проверят результаты борьбы против клещей. Если понадобится, обработают сквер еще раз. Работы проходят, как правило, в три этапа. Минувшей ночью обработку провели в парках Демы, Затона и имени Якутова. До 1 мая дезинсекционные мероприятия планируется завершить.

А вот насколько безопасны вещества, которые применяют частные компании – вопрос. В интернете множество предложений по обработке участков от клещей и разных других насекомых. Однако свои работы они снимать не позволяют, на вопросы журналистов не отвечают, зато на сайтах гарантируют защиту после обработки до трех, а то и до пяти лет. Специалисты на эти обещания смотрят скептически.

Есть и другие нюансы при обработке частных территорий. В первую очередь, нужно проверить, есть ли клещи. Достаточно пройтись с белой тряпкой по участку, на которую они реагируют как быки на красную ткань.