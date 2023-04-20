Жители Башкирии смогут рассказать о нарушениях природоохранного законодательства

26 апреля 2023 года Башкирский природоохранный межрайонный прокурор Евгений Гуслов и министр природопользования и экологии РБ Нияз Фазылов проведут совместный прием жителей республики. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Минэкологии.
Граждане смогут рассказать руководителям ведомств о нарушениях природоохранного законодательства: обнаружении несанкционированных свалок, фактах загрязнения водоёмов и воздуха, сжигания опасных отходов, незаконной охоты, разработки недр, о неправомерных действиях или бездействии должностных лиц в решении вопросов охраны окружающей среды.
Прием состоится с 16.00 до 17.30 по адресу: город Уфа, ул. Ленина, 86, ситуационный центр. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность. Необходима предварительная запись по телефону 8 (347) 218-04-01 или электронной почте [email protected]
Фото: Минэкологии РБ.