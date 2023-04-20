Жители Башкирии смогут рассказать о нарушениях природоохранного законодательства

Прием состоится с 16.00 до 17.30 по адресу: город Уфа, ул. Ленина, 86, ситуационный центр. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность. Необходима предварительная запись по телефону 8 (347) 218-04-01 или электронной почте [email protected]