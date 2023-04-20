В Уфе открыли новый детский сад на 260 мест

В Уфе в микрорайоне Кузнецовский затон состоялось открытие нового детсада на 260 мест. Об этом сообщил сити-менеджер города Ратмир Мавлиев.

Фото №1 - В Уфе открыли новый детский сад на 260 мест

Мэр Уфы подчеркнул, что в школе есть все необходимое, штат уже укомлектован. В рамках акции «Зеленая Башкирия» в скором времени рядом с учебным заведением появится новый сквер.

Спасибо Главе Республики Радию Хабирову за поддержку, строителям - за качественную работу. Продолжаем строительство школы в этом же микрорайоне и ещё одного детского сада на улице Онежской.

Ратмир Мавлиев, мэр Уфы

В администрации Кировского района отметили, что родители будут оповещены по телефону и приглашены в детский сад для заключения договора об образовании в течение нескольких дней. В случае если звонок не поступил, родители могут обратиться в детский сад №150 по телефону: 216-50-34.

Фото: Ратмир Мавлиев/vk.com.

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