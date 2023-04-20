В Уфе открыли новый детский сад на 260 мест

В Уфе в микрорайоне Кузнецовский затон состоялось открытие нового детсада на 260 мест. Об этом сообщил сити-менеджер города Ратмир Мавлиев.
Мэр Уфы подчеркнул, что в школе есть все необходимое, штат уже укомлектован. В рамках акции «Зеленая Башкирия» в скором времени рядом с учебным заведением появится новый сквер.
В администрации Кировского района отметили, что родители будут оповещены по телефону и приглашены в детский сад для заключения договора об образовании в течение нескольких дней. В случае если звонок не поступил, родители могут обратиться в детский сад №150 по телефону: 216-50-34.
Фото: Ратмир Мавлиев/vk.com.