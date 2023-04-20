Жителю Башкирии может отправиться в тюрьму за неуплату алиментов своей дочери

За неуплату алиментов житель Дюртюлинского района может отправиться за решетку. Об этом сообщили в пресс-службе ФССП по РБ.

Фото №1 - Жителю Башкирии может отправиться в тюрьму за неуплату алиментов своей дочери

Ежемесячно мужчина должен был платить своей 13-летней дочери алименты, однако не делал этого, а потом и вовсе начал скрываться от представителей власти.

В результате неплательщика все-таки задержали и доставили в отделение ФССП. Он задолжал 1 млн рублей алиментов. Возбуждено уголовное дело.

В случае если должник в ближайшее время не примет мер к исправлению ситуации его ожидает наказание вплоть до лишения свободы сроком до одного года.

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