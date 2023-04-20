Жителей Башкирии массово обзванивают лжесотрудники госуслуг

Жители Нефтекамска стали жертвами лжесотрудника госуслуг. Неизвестные пишут своим жертвам в мессенджере и оформляют на них кредит.

Фото №1 - Жителей Башкирии массово обзванивают лжесотрудники госуслуг

Как рассказали в МВД по РБ, на удочку аферистов попались пять горожан. По их словам, им написал человек, который представился сотрудником госуслуг и сообщил, что на их имя поступила важная государственная почта.

Для того чтобы они могли получить письмо, придет смс-сообщение с кодом, который необходимо продиктовать. Жителей Нефтекамска подкупило то, что на аватарке мессенджера звонящего стояла заставка „Госуслуги“. Несмотря на неоднократные предупреждения, все обратившиеся в полицию граждане по своей доверчивости передали коды.

пресс-служба МВД Башкирии

Спустя время некоторым из нефтекамцев начали поступать звонки о том, что поступила заявка на кредит, а некоторые обнаружили, что неизвестные с их личных кабинетов заказали различные справки по пенсионным накоплениям и налоговым вычетам.

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
БАШКОРТТАР-БСТ