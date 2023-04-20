Жителей Башкирии массово обзванивают лжесотрудники госуслуг

Жители Нефтекамска стали жертвами лжесотрудника госуслуг. Неизвестные пишут своим жертвам в мессенджере и оформляют на них кредит.
Как рассказали в МВД по РБ, на удочку аферистов попались пять горожан. По их словам, им написал человек, который представился сотрудником госуслуг и сообщил, что на их имя поступила важная государственная почта.
Спустя время некоторым из нефтекамцев начали поступать звонки о том, что поступила заявка на кредит, а некоторые обнаружили, что неизвестные с их личных кабинетов заказали различные справки по пенсионным накоплениям и налоговым вычетам.