В Уфе росгвардейцы приняли участие в акции «От сердца к сердцу»

Для ведомства это стало уже традицией. Процедуру донации провели в Республиканском центре переливания. Многие росгвардейцы сдают кровь регулярно, насколько позволяет организм. Мужчины могут проходить донацию пять раз в год, женщины – четыре.

Каждые 20 минут в России ставится диагноз рак крови, именно пересадка костного мозга может спасти кому-то жизнь. Сначала определив ваш генотип, данные внесут в национальный реестр, пока не найдется ваш генетический близнец, которому потребуется помощь. Стать донором костного мозга можно и в Республиканском центре переливания крови или в любом из его филиалов. Также у специалистов можно подробно узнать о процедуре.