В Кушнаренковском районе Башкирии рукодельницы плетут маскировочные сетки для бойцов СВО

В Кушнаренковском районе, в селе Чирша-Тартыш, рукодельницы плетут маскировочные сетки для бойцов СВО. Женщины собираются в сельском клубе под руководством культорганизатора Альбины Хайретдиновой.

В группе мастериц женщины разных возрастов, их становится все больше. Это и работающие и пенсионеры, мамы и родственники участников СВО, неравнодушные жители села. Процесс создания маскировочной сети трудоёмкий: в основу из ниток нужно вплести множество лоскутов ткани. Местная предпринимательница помогла приобрести материал. Также сельчане приобрели и отправили на фронт перчатки, средства гигиены, медикаменты и многое другое.