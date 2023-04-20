В Кушнаренковском районе Башкирии рукодельницы плетут маскировочные сетки для бойцов СВО

В Кушнаренковском районе, в селе Чирша-Тартыш, рукодельницы плетут маскировочные сетки для бойцов СВО. Женщины собираются в сельском клубе под руководством культорганизатора Альбины Хайретдиновой.

В группе мастериц женщины разных возрастов, их становится все больше. Это и работающие и пенсионеры, мамы и родственники участников СВО, неравнодушные жители села. Процесс создания маскировочной сети трудоёмкий: в основу из ниток нужно вплести множество лоскутов ткани. Местная предпринимательница помогла приобрести материал. Также сельчане приобрели и отправили на фронт перчатки, средства гигиены, медикаменты и многое другое.

Пусть небольшой, но мы хотим сделать свой вклад. Чтобы быстрее закончилось все, и каждый вернулся в родной дом, к семьям, выполнив свой долг.

Минзифа Ихсанова, жительница с. Чирша-Тартыш

Организаторам этого процесса большая благодарность. Как только объявляют, что нужна помощь, мы сразу прибегаем. Стараемся ради наших детей, чтобы живыми и здоровыми вернулись домой.

Рузалия Халикова, жительница с. Чирша-Тартыш
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