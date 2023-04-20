Бойцы СВО из Башкирии вернулись домой в краткосрочный отпуск

Из зоны СВО вернулись бойцы из Башкортостана. По традиции их встретили в столице республики на Советской площади. Они приехали на автобусах, отправленных специально из Башкортостана.

Военнослужащие проведут в отпуске две недели. Бойцы возложили цветы к памятнику генерала Минигали Шаймуратова. Подвиги полувековой давности в нынешних обстоятельствах становятся еще более понятными и воодушевляющими. Значение и любовь к Родине, патриотизм проявляются уже не на словах, а на деле. Чтобы что-то напоминало о родной республике на службе в далеких краях, бойцы берут с собой памятные подарки. Например, башкирский головной убор бурек.