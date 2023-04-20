Бойцы СВО из Башкирии вернулись домой в краткосрочный отпуск

Из зоны СВО вернулись бойцы из Башкортостана. По традиции их встретили в столице республики на Советской площади. Они приехали на автобусах, отправленных специально из Башкортостана.

Военнослужащие проведут в отпуске две недели. Бойцы  возложили цветы к памятнику генерала Минигали Шаймуратова. Подвиги полувековой давности в нынешних обстоятельствах становятся еще более понятными и воодушевляющими. Значение и любовь к Родине, патриотизм проявляются уже не на словах, а на деле. Чтобы что-то напоминало о родной республике на службе в далеких краях, бойцы берут с собой памятные подарки. Например, башкирский головной убор бурек.

Сестрёнка сшила и отправила мне в городе Сибае. С родными поговорили, заказали. Вот так и в Казань мне прислали, пока там стояли в учебке.

Позывной «Зверь», участник СВО

Проводить больше времени с родителями, с родными, с друзьями. Поездить по родным. И уже отпуск пролетит и обратно ехать.

позывной «Сакмар», участник СВО
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