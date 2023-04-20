В Белорецке ввели в обиход исторический аксессуар башкирских женщин

Ателье «Гузель» в Белорецке восстановило и заново ввело в обиход исторический аксессуар башкирских женщин.
Забытая роскошь, но сейчас позволить её себе могут многие. Резеда Сайдарова решила воссоздать семейную реликвию. В Турции точь-в-точь напечатали рисунок, но изменили материал. Ткань не тускнеет, платок не мнётся. Впервые аксессуар попал в Башкортостан из Франции. Возвращаясь домой, башкирские всадники наткнулись на арабских торговцев.
Французский платок теперь выходит из-под рук башкирских швей. Спрос растёт. Для одних это исторический и даже семейный символ, других просто привлекает дизайн.
А участниц ансамбля «Гульназира» из села Шигаево возрождение аксессуара вдохновило на создание танца. Такого же лёгкого и нежного, как само изделие.
20% выручки от продаж ателье «Гузель» выделяет на строительство памятника «Северным амурам». Сейчас разрабатывается проект мемориала. Установить его планируют в Белорецком районе. А еще бесплатно сшили костюмы танцорам Белорецкого медицинского колледжа.
В национальных костюмах выступают и малыши башкирской детского сада «Тирмекей». Но в костюмерной ребят одежда разных народов.
В разнообразие можно найти единство, чтобы почувствовать связь с историей, иногда бывает достаточно одного платка.