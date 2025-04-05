В Белорецке прошел форум «Управдом»

В нем приняли участие представители местной администрации, регоператора, председатели советов многоквартирных домов. Ключевая тема — увеличение тарифов на капремонт.
С 2022 года минимальный размер взноса в Башкортостане остаётся неизменным, однако цены на материалы и услуги выросли. Сегодня республика входит в число субъектов России с одними из самых низких взносов на капремонт. И это уже начинает сказываться на состоянии домов.
Заседание проходило в формате открытого диалога. Люди поднимали такие вопросы, как обслуживание детских и спортивных площадок, проверка дымоходов, благоустройство дворовых территорий. Поднятые проблемы взяты на контроль, отчет по их решению будет заслушан на следующем форуме.