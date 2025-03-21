В Уфе прошёл исторический форум «Наше дело правое»



В Уфе прошёл всероссийский исторический форум, на котором обсудили вклад народов СССР в Великую Победу. Участие приняли представители органов власти, ученые, преподаватели и сотрудники образовательных учреждений, музеев и студенты.

Одной из ключевых была тема попыток фальсифицировать исторические факты. Специалисты также поделились лучшими практиками организации системы патриотического воспитания обучающейся молодежи.

На площадке исторического форума состоялась студенческая интеллектуальная игра, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На брейн-ринге участники должны были первыми ответить на вопросы, касающиеся различных исторических фактов. Победителей наградили.