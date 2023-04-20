В Уфе прошла всероссийская акция «Красная гвоздика»

Любой желающий мог внести пожертвование в обмен на значок в виде цветка. Собранные средства пойдут на оказание адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны.
Организатором является благотворительный фонд «Память поколений», который приобретает для ветеранов инвалидные коляски, лекарства, организует дорогостоящие операции и реабилитационное лечение, поставляет учреждениям современное медоборудование.
В Башкортостане такую помощь получили 374 ветерана и одно учреждение на сумму более 48 миллионов рублей.