Жителям Башкирии посчастливится увидеть метеорный поток Лириды

В уфимском городском планетарии рассказали, что в ночь с 22 на 23 апреля жителям Башкирии посчастливится увидеть максимум метеорного потока Лириды.

С 16 по 25 апреля Земля проходит сквозь рой пылинок, оставленных хвостом кометы Тэтчер. Пылевые частицы врезаются в атмосферу Земли со скоростью 49 км/сек и сгорают на высоте 80-120 км, создавая красивый эффект падающих звезд – метеоров.

В этом году максимум Лирид прогнозируется где-то в 6:00 23 апреля.Ожидается до 18 метеоров в час.