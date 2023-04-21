В Уфе приступают к ремонту улицы Рижской

В уфимском микрорайоне Нижегородка в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги" приступают к ремонту улицы Рижской. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Уфы.

Фото №1 - В Уфе приступают к ремонту улицы Рижской

При благоприятных погодных условиях подрядная организация планирует приступить к подготовительным работам уже с 23 апреля 2023 года. В период фрезерования старого изношенного дорожного полотна предусмотрено ограничение движения транспорта по 1/2 проезжей части. Во время укладки нижнего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия будет осуществляться поквартальное полное перекрытие проезжей части. Уфимцам рекомендуют обращать внимание на дорожные знаки и щиты, соблюдать скоростной режим и заранее планировать свой маршрут движения с учётом ограничений.

пресс-служба мэрии Уфы

Протяженность объекта ремонта составляет 640 метров. В ходе ремонтных работ рабочие снимут старое покрытие дорожного полотна, уложат новое, установят бордюры, обустроят обочины и тротуар. После завершения ремонта на новом дорожном полотне будет нанесена горизонтальная дорожная разметка.

Завершение работ запланировано на 16 октября 2023 года. Подрядная организация сделает все возможное, чтобы сдать данный объект раньше срока.

Фото: Мэрия Уфы.

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