В Уфе приступают к ремонту улицы Рижской

При благоприятных погодных условиях подрядная организация планирует приступить к подготовительным работам уже с 23 апреля 2023 года. В период фрезерования старого изношенного дорожного полотна предусмотрено ограничение движения транспорта по 1/2 проезжей части. Во время укладки нижнего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия будет осуществляться поквартальное полное перекрытие проезжей части. Уфимцам рекомендуют обращать внимание на дорожные знаки и щиты, соблюдать скоростной режим и заранее планировать свой маршрут движения с учётом ограничений.

пресс-служба мэрии Уфы