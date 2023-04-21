Пожилая жительница Уфы поблагодарила участкового за многолетнюю помощь

В МВД по РБ пришло благодарственное письмо от пожилой жительницы Уфы. Женщина выразила огромную благодарность старшему участковому майору полиции Рафису Валееву.
Женщина проживает с сыном, который уже 34 года состоит на учете у врачей в связи с проблемами со здоровьем. Каждый год у мужчины обостряется состояние из-за отказа принимать лекарства. В это время он может поджечь бумагу в квартире или причинить вред окружающим.
Вот уже более 5 лет пожилая горожанка обращается к полицейскому и просит помочь с госпитализацией сына. Старший участковый уполномоченный полиции всегда с пониманием относится к ситуации женщины, связывается с бригадой медиков и договаривается о транспортировке пациента на лечение.