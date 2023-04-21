Пожилая жительница Уфы поблагодарила участкового за многолетнюю помощь

В МВД по РБ пришло благодарственное письмо от пожилой жительницы Уфы. Женщина выразила огромную благодарность старшему участковому майору полиции Рафису Валееву.

Фото №1 - Пожилая жительница Уфы поблагодарила участкового за многолетнюю помощь

Женщина проживает с сыном, который уже 34 года состоит на учете у врачей в связи с проблемами со здоровьем. Каждый год у мужчины обостряется состояние из-за отказа принимать лекарства. В это время он может поджечь бумагу в квартире или причинить вред окружающим.

Вот уже более 5 лет пожилая горожанка обращается к полицейскому и просит помочь с госпитализацией сына. Старший участковый уполномоченный полиции всегда с пониманием относится к ситуации женщины, связывается с бригадой медиков и договаривается о транспортировке пациента на лечение.

На протяжении нескольких последних лет неоднократно я обращаюсь к Валееву Р.Р. помочь мне в госпитализации моего сына на лечение. Выражаю свою благодарность старшему участковому полиции по нашему району майору полиции Рафису Валееву за несение достойной службы, проявляя профессиональный многолетний опыт в непростом, но в благородном деле.

жительница Уфы
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