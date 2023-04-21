Пожилая жительница Уфы поблагодарила участкового за многолетнюю помощь

Женщина проживает с сыном, который уже 34 года состоит на учете у врачей в связи с проблемами со здоровьем. Каждый год у мужчины обостряется состояние из-за отказа принимать лекарства. В это время он может поджечь бумагу в квартире или причинить вред окружающим.