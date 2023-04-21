Военком Башкирии рассказал, до какого возраста можно поступить на военную службу по контракту

Военный комиссар Республики Башкирии Михаил Блажевич в ходе интервью в ЦУР рассказал о возрастном пороге для военнослужащих-контрактников.

Фото №1 - Военком Башкирии рассказал, до какого возраста можно поступить на военную службу по контракту

На военную службу по контракту принимаются граждане от 18 до 60 лет. Если у человека хорошие показатели здоровья и редкая специальность, то возрастная планка может быть повышена до 65 лет.

Также Михаил Блажевич отметил, что что не рассматриваются заявки от кандидатов, которые наблюдаются врачом-наркологом или состоятся на учете в психоневрологическом диспансере, либо находятся под следствием.

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