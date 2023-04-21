В Уфе встретили праздник Ураза-байрам

Мечети Уфы неспособны были вместить всех верующих. Поэтому площадки для намаза были организованы и на улице. Ураза-байрам – праздник не только религиозный, но и семейный. Верующие приходили вместе с детьми. После проповеди верующие жители республики собираются за одним столом с родными и близкими. У многих сложились свои традиции.

Накрывать на стол маме помогают маленькие помощницы. В семье Кильдибаевых религиозные праздники принято отмечать, приглашая за стол родственников и соседей. Традиционно на столе мясо, казылык, домашние пироги и мед. Супруги Миниахмет и Лариса уже несколько лет в священный месяц Рамадан держат пост. Как до этого делали их родители и бабушки с дедушками.

Одно из традиционных блюд у мусульман – плов. Большой казан объемом в 220 литров кипел возле мечети «Гуфран» с самого утра. На такое большое по объему блюдо ушло две мешка риса и десятки килограммов мяса, моркови, лука и нута. Повара постарались на славу, чтобы угостить всех верующих, кто пришел в мечеть на праздничную проповедь.

В этом году длительность священного месяца Рамадан составила 29 дней. Столько же верующие держали пост. С восходом солнца и до заката они воздерживались от еды и питья. В это время идет не только физическое очищение, но и духовное. Мусульмане отказываются от развлечений и стараются совершать как можно больше благих дел.