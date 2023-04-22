Важное предостережение сделали водителям Башкирии

На дорогах Башкирии увеличится число экипажей ДПС. Это связано с тем, что ГИБДД республики объявила о проведении профилактических рейдов в республике для повышения безопасности на дорогах.

Фото №1 - Важное предостережение сделали водителям Башкирии

Сегодня, 22 апреля, инспекторы будут дежурить на улице 50 лет Октября. Машины ДПС будут припаркованы в специальных коридорах, где будут останавливать мимо проезжающий транспорт.

«По Уфе массовые проверки сегодня организованы на улице 50 лет Октября. Наши сотрудники останавливают автомобили в специальных коридорах, за минимальный промежуток времени проверяя максимальное количество проезжающего транспорта».

Владимир Севастьянов, главный госавтоинспектор Башкирии

Помимо нетрезвых водителей и автомобилистов с отсутствием прав внимание уделят нарушениям перевозки детей, несовершеннолетним велосипедистам и жителям за рулем мопедов.

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