Важное предостережение сделали водителям Башкирии

На дорогах Башкирии увеличится число экипажей ДПС. Это связано с тем, что ГИБДД республики объявила о проведении профилактических рейдов в республике для повышения безопасности на дорогах.
Сегодня, 22 апреля, инспекторы будут дежурить на улице 50 лет Октября. Машины ДПС будут припаркованы в специальных коридорах, где будут останавливать мимо проезжающий транспорт.
Помимо нетрезвых водителей и автомобилистов с отсутствием прав внимание уделят нарушениям перевозки детей, несовершеннолетним велосипедистам и жителям за рулем мопедов.