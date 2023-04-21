В Уфе стартует работа паромных переправ

Восемь водных судов вышли из ремонтных пунктов и направились к переправам. Сегодня весь день шли подготовительные работы на местах их службы, а с завтрашнего дня первые пассажиры могут ступить на палубу.

Первые гудки на ходу. Под эти звуки традиционно проходит открытие сезона работы. Некоторые суда, состоящие на службе речного флота, бороздят реки Уфы уже не первое десятилетие. Словно беря пример со своих подопечных, сотрудники тоже сохраняют преданность профессии.

Начало работы переправ ждали с нетерпением не только сотрудники, но и пассажиры. В большинстве своём это пенсионеры. И начало курсирования водного транспорта для них знаменует открытие дачного сезона. Тарифы остались неизменны с прошлого года. За проезд можно расплачиваться социальной картой и «Алгой».

Реки Башкортостана в этом году вскрылись раньше обычного. Но уровень воды, по сравнению с прошлым годом, ниже на метр-полтора. Суда будут обслуживать шесть переправ и один речной маршрут, но вот Док-грузовая пока работать не может.