Рекордный по числу транспорта гумконвой для бойцов СВО доставила Башкирия

В зову СВО доставлен очередной гуманитарный конвой, который был собран в Башкирии. Это уже 71-ая колонна с техникой, оборудование и продуктами, которую направила добровольцам и мобилизованным республика. Отмечается, что нынешний гумконвой является рекордным.
На этот раз колонна привезла на передовую 36 автомобилей повышенной проходимости, среди которых — вездеходы, бронированный «Урал», ГАЗели, УАЗы и «нивы», а также 5 мобильных бань, пиломатериалы, теплогенераторы, прожекторы, электрогазовое оборудование, бензопилы, медикаменты, продукты питания и многое другое, передает «Башинформ».
В его формировании конвоя участвовало 14 муниципалитетов республики — 7 глав районов отправились в зону СВО лично, чтобы встретиться с земляками и оперативно решить волнующие их вопросы. Сопровождали груз 110 человек на 37 автомобилях, включая 19 фур и трал.
Кроме того, с колонной поехали участники спецоперации, проходившие в столице региона обучение по работе с беспилотниками на базе уфимского колледжа радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности.