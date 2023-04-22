Рекордный по числу транспорта гумконвой для бойцов СВО доставила Башкирия

В зову СВО доставлен очередной гуманитарный конвой, который был собран в Башкирии. Это уже 71-ая колонна с техникой, оборудование и продуктами, которую направила добровольцам и мобилизованным республика. Отмечается, что нынешний гумконвой является рекордным.