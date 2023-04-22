На БСТ вышел первый выпуск нового проекта «Лит-ра»

Сегодня на канале БСТ вышел премьерный выпуск «Лит-ры» – проекта детско-юношеского телеканала «Тамыр». Телепередача, где школьники-старшеклассники обсуждают произведения башкирских писателей. Программа выходит в эфир по субботам в 11:00. Первую серию посвятили повести Мустая Карима «Таганок».

За круглым столом собрались подростки, Здесь они обсуждают произведения башкирских писателей. Новый проект «Лит-ра» детско-юношеского телеканала «Тамыр» объединил всех в общем увлечении. Ведущая новой детской программы Лейла Хамидуллина познакомилась со многими из них на съемках этой телепередачи. А вот с Русланом Николаевым она уже успела поработать на одной площадке в «Горе новостей». Как говорит девушка, все ребята разносторонние, у каждого – своя точка зрения.

Премьерный выпуск «Лит-ры» посвятили произведению Мустая Карима «Таганок». В Год педагога и наставника и в преддверии книжной ярмарки «Китап-байрам№» его выпустили в эфир. Помимо обсуждений произведений, есть визитки каждого участника проекта, информационные рубрики, где детей знакомят с писателями и блиц-опросы с уфимцами.