Встреча матери и бойца СВО растрогала жителей Башкирии

В Шаранском районе Башкирии произошла трогательная встреча бойца СВО Дмитрия, вернувшегося в отпуск, и его матери. Радостное событие попало на видео и растрогало жителей республики.

Фото №1 - Встреча матери и бойца СВО растрогала жителей Башкирии

Дмитрия встречали чуть ли не все жители деревни Три ключа. По их словам, односельчанин вызывает только гордость: ведь он храбрый и верный воин.

«Выражаем огромную благодарность родителям Дмитрия за достойное воспитание сына, за то, что перед нами стоит храбрый и мужественный воин! Искренне хочется пожелать, чтобы следующее возвращение было с Победой».

земляки Дмитрия

Как мы рассказывали ранее, в республику на двухнедельные отпуска прибывают участники специальной военной операции. По сложившейся традиции, всех их встречают на Советской площади в Уфе, где бойцы и официальные лица возлагают цветы к памятнику генералу Шаймуратову.

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