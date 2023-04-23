Встреча матери и бойца СВО растрогала жителей Башкирии

В Шаранском районе Башкирии произошла трогательная встреча бойца СВО Дмитрия, вернувшегося в отпуск, и его матери. Радостное событие попало на видео и растрогало жителей республики.
Дмитрия встречали чуть ли не все жители деревни Три ключа. По их словам, односельчанин вызывает только гордость: ведь он храбрый и верный воин.
Как мы рассказывали ранее, в республику на двухнедельные отпуска прибывают участники специальной военной операции. По сложившейся традиции, всех их встречают на Советской площади в Уфе, где бойцы и официальные лица возлагают цветы к памятнику генералу Шаймуратову.