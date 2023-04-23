Медики Башкирии получили дополнительные социальные выплаты

В Башкирии медицинским работникам выплатили социальные пособия. Их размер колеблется от 4,5 тысяч до 14,5 тысяч рублей.
Денежные льготы будут выплачиваться каждый месяц в течение года, уточнили в региональном Минздраве. Средства выделяются из бюджета Башкирии. Известно, что за первые три месяца 2023 года выплаты получили 1911 человек.
Напомним, что согласно документу, выплаты положены водителям автомобилей скорой медицинской помощи, участковым врачам-фтизиатрам, участковым врачам-психиатрам, врачам психиатрам – наркологам амбулаторного приема, врачам-инфекционистам центра СПИД, которые ведут диспансерное наблюдение больных с ВИЧ-инфекцией. Выплаты распространяются и на средний медицинский персонал, работающий с данными врачами. Также прибавку получают медицинские работники специализированных психиатрических бригад скорой медицинской помощи.
Допвыплаты врачам и медработникам установлены во всех регионах России начиная с 2023 года. Соответствующее постановление по поручение Владимира Путина ранее подписал председатель правительства страны Михаил Мишустин.