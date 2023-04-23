Медики Башкирии получили дополнительные социальные выплаты

В Башкирии медицинским работникам выплатили социальные пособия. Их размер колеблется от 4,5 тысяч до 14,5 тысяч рублей.

Денежные льготы будут выплачиваться каждый месяц в течение года, уточнили в региональном Минздраве. Средства выделяются из бюджета Башкирии. Известно, что за первые три месяца 2023 года выплаты получили 1911 человек.