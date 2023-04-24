В честь праздника Ураза-байрам жителей Уфы угостили пловом

В Уфе на организованной площадке торгового центра «Башкирия» на свежем воздухе гостей по традиции угощали горячим пловом и чаем, а также состоялся праздничный концерт, народные гуляния, организовали мусульманскую ярмарку и детскую программу. Каждому ребенку организаторы подарили мороженое, сладкую вату и воздушный шар.