По программе «Башкирско-белорусское долголетие» из региона вылетают первые туристы

Первая группа пенсионеров-туристов из 46 человек вылетает из республики в Белоруссию по программе «Башкирско-белорусское долголетие». Об этом сообщил министр предпринимательства и туризма Башкирии Рустем Афзалов.
Пенсионеров в соседней стране ждет по-настоящему насыщенная культурная программа, говорит глава ведомства. По его словам, поездка будет длиться 8 дней и 7 ночей. Всего Беларусь посетят 1333 человека, участвующих в программе.
Всего же в рамках «Башкирского долголетия» путешествия совершат 20 тысяч пенсионеров. Причем количество маршрутов в сравнении с 2022-м увеличилось в два раза.