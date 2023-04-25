В Уфе открыли мемориальные доски Роберту Загретдинову и Равиле Хазиевой-Загретдиновой

В Уфе открыли мемориальные доски виртуозу-кубызисту,
заслуженному работнику культуры России и республики Роберту Загретдинову, а
также его супруге народной артистке Башкирии, солистке ансамбля танца имени
Файзи Гаскарова Равиле Хазиевой-Загретдиновой.
Памятные доски установили на доме №120 по улице
Пушкина. Там когда-то жили артисты. Торжественную церемонию посетили дети и
ученики семьи Загретдиновых.
Роберт
Абдурахманович Загретдинов – великий человек. Велик он тем, что основатель
школы кубыза Республики Башкортостан. У него очень много учеников. Всю жизнь
был педагогом, преподавал в училище уфимском, академии искусств им. Загира
Исмагилова.Артур Гайсаров, доцент кафедры традиционного музыкального исполнительства и этномузыкологии УГИИ им. З. Исмагилова
В репертуаре Роберта Загретдинова более 200
произведений. Он вывел на мировой уровень национальные музыкальные инструменты –
курай, кубыз и думбыра. Его супруга Равиля Хазеева вместе с ансамблем выступала
на главных сценах страны, гастролировала в более чем 30 странах мира. Оба
легендарных артиста оставили свой след в искусстве и истории башкирского
народа.
Благодарна
всем людям, кто внес свои силы, свою душу именно в этот неповторимый праздник,
что фестиваль по кубызу, что установка мемориальной доски. Очень благодарна
всем, кто принял участие в таком сокровенном нашем семейном мероприятии.Айсылу Загретдинова, дочь Роберта Загретдинова и Равили Хазиевой-Загретдиновой
Картатйка
и нэнэйка являлись педагогами и наставниками для своего поколения. Передали все
свои знания, которые достигли в течение жизни наилучшим образом. Это и есть
польза обществу. Это и есть то, что говорил пророк Мухаммед. Это и есть та
польза обществу, которая должна быть в человеке. И это делает человека благим.Назар Аржанников, внук Роберта Загретдинова и Равили Хазиевой-Загретдиновой