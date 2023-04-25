В Уфе открыли мемориальные доски Роберту Загретдинову и Равиле Хазиевой-Загретдиновой

В Уфе открыли мемориальные доски виртуозу-кубызисту, заслуженному работнику культуры России и республики Роберту Загретдинову, а также его супруге народной артистке Башкирии, солистке ансамбля танца имени Файзи Гаскарова Равиле Хазиевой-Загретдиновой.

Памятные доски установили на доме №120 по улице Пушкина. Там когда-то жили артисты. Торжественную церемонию посетили дети и ученики семьи Загретдиновых.

Роберт Абдурахманович Загретдинов – великий человек. Велик он тем, что основатель школы кубыза Республики Башкортостан. У него очень много учеников. Всю жизнь был педагогом, преподавал в училище уфимском, академии искусств им. Загира Исмагилова.

Артур Гайсаров, доцент кафедры традиционного музыкального исполнительства и этномузыкологии УГИИ им. З. Исмагилова

В репертуаре Роберта Загретдинова более 200 произведений. Он вывел на мировой уровень национальные музыкальные инструменты – курай, кубыз и думбыра. Его супруга Равиля Хазеева вместе с ансамблем выступала на главных сценах страны, гастролировала в более чем 30 странах мира. Оба легендарных артиста оставили свой след в искусстве и истории башкирского народа.

Благодарна всем людям, кто внес свои силы, свою душу именно в этот неповторимый праздник, что фестиваль по кубызу, что установка мемориальной доски. Очень благодарна всем, кто принял участие в таком сокровенном нашем семейном мероприятии.

Айсылу Загретдинова, дочь Роберта Загретдинова и Равили Хазиевой-Загретдиновой

Картатйка и нэнэйка являлись педагогами и наставниками для своего поколения. Передали все свои знания, которые достигли в течение жизни наилучшим образом. Это и есть польза обществу. Это и есть то, что говорил пророк Мухаммед. Это и есть та польза обществу, которая должна быть в человеке. И это делает человека благим.

Назар Аржанников, внук Роберта Загретдинова и Равили Хазиевой-Загретдиновой 
Уфимская волна
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями