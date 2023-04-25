В Уфе открыли мемориальные доски Роберту Загретдинову и Равиле Хазиевой-Загретдиновой

Картатйка и нэнэйка являлись педагогами и наставниками для своего поколения. Передали все свои знания, которые достигли в течение жизни наилучшим образом. Это и есть польза обществу. Это и есть то, что говорил пророк Мухаммед. Это и есть та польза обществу, которая должна быть в человеке. И это делает человека благим.

Назар Аржанников, внук Роберта Загретдинова и Равили Хазиевой-Загретдиновой